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Михаил Ефремов: есть ли путь к покаянию и прощению, рассказал священник

Михаил Ефремов: есть ли путь к покаянию и прощению, рассказал священник

Михаил Ефремов: есть ли путь к покаянию и прощению, рассказал священник Елена ГалицкаяВ последние годы имя Михаила Ефремова неизменно ассоциируется с трагическим ДТП, в результате которого погиб Сергей Захаров.

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Комментарии
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lislis lissil
а в запой не ударится после УДО и вновь кого-нибудь собьет-возьмет ли священник вину в этом случае на себя ?
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