Специалисты Минжилполитики объяснили, можно ли продать подаренную квартиру

Представьте ситуацию: вы получили в подарок квартиру и теперь хотите её продать. С чего начать и как правильно действовать? Этот процесс имеет свои особенности, но при внимательном подходе он не вызывает затруднений.
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