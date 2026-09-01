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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Пловчиха Гайфутдинова: «Мы можем говорить, какие мы крутые и классные, но достаточно сесть с американками в кол-руме – появляется мандраж. Осталось научиться стабильности, не бояться»

Российская пловчиха Алина Гайфутдинова  рассказала, что у нее появляется мандраж из-за американских соперниц.

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