Стало известно, куда жители Смоленска могут сообщить о проблемах с транспортом, медициной и ЖКХ

Рассказываем, как отправить жалобу и сколько будет идти ответ Жители Смоленской области могут рассказать о проблемах в сферах ЖКХ, медицины, транспорта и других с помощью единой платформы связи на Госуслугах.
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