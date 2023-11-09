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Мировое обозрение

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CATL удалось догнать LG Energy Solution на рынке тяговых батарей за пределами Китая

CATL удалось догнать LG Energy Solution на рынке тяговых батарей за пределами Китая

Лидерство китайской компании CATL на мировом рынке литиевых аккумуляторов, применяемых в электромобилях, установилось уже давно, а потому свежий отчёт SNE Research смог привлечь к себе внимание только в контексте экспансии этого производителя за пределами КНР.

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