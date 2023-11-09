CATL удалось догнать LG Energy Solution на рынке тяговых батарей за пределами Китая

Лидерство китайской компании CATL на мировом рынке литиевых аккумуляторов, применяемых в электромобилях, установилось уже давно, а потому свежий отчёт SNE Research смог привлечь к себе внимание только в контексте экспансии этого производителя за пределами КНР.
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