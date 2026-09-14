Москва проведет более 500 экскурсий ко Всемирному дню туризма

С 25 по 27 сентября в Москве пройдут более 500 экскурсий в рамках акции «Московские истории», посвященной Всемирному дню туризма.
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