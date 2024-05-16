РЕН ТВ
В РОССИИВ МИРЕКРИМИНАЛДЕНЬГИВСЕ НОВОСТИ
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

РЕН ТВ

195 181 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • лина любимцева
    Психбольные? ПОЧЕМУ они не в закрытых стационарах?  Все и на всем  экономим?...Мужчину зверски у...
  • Sergey
    все он отлично знал. бабло хотел заработать!Россиянину грозит...
  • Сергей Андросов
    Жидёнок просрал Украину, а теперь все виноваты!Зеленский обвинил...

Немецкий депутат Линдеманн: покушение на Фицо повлияет на выборы в ЕП

Немецкий депутат Линдеманн: покушение на Фицо повлияет на выборы в ЕП

TASS/AP/Petr David Josek Член палаты депутатов Берлина Гуннар Линдеманн в беседе с РЕН ТВ заявил, что покушение на жизнь премьер-министра Словакии Роберта Фицо окажет большое влияние на выборы в Европарламент, которые запланированы на 9 июня.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх