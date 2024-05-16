Немецкий депутат Линдеманн: покушение на Фицо повлияет на выборы в ЕП

TASS/AP/Petr David Josek Член палаты депутатов Берлина Гуннар Линдеманн в беседе с РЕН ТВ заявил, что покушение на жизнь премьер-министра Словакии Роберта Фицо окажет большое влияние на выборы в Европарламент, которые запланированы на 9 июня.