Немецкий депутат Линдеманн: покушение на Фицо повлияет на выборы в ЕП

TASS/AP/Petr David Josek Член палаты депутатов Берлина Гуннар Линдеманн в беседе с РЕН ТВ заявил, что покушение на жизнь премьер-министра Словакии Роберта Фицо окажет большое влияние на выборы в Европарламент, которые запланированы на 9 июня.
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