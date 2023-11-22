Языческий Аттис и христианский Иисус: ложная связь?

Есть такое популярное в некоторых кругах предположение о том, что христианство возникло под влиянием или даже на основе древнеримских мистерий – религий, в которых часто встречаются оргиастические ритуалы и персональная связь с богом.
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