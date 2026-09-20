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ТАСС

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Мирошник: Киев готовит операции для срыва проведения выборов в России

Мирошник: Киев готовит операции для срыва проведения выборов в России

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. ВС Украины готовят операции, чтобы сорвать проведение выборов в России. Об этом ТАСС заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.

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