Мирошник: Киев готовит операции для срыва проведения выборов в России

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. ВС Украины готовят операции, чтобы сорвать проведение выборов в России. Об этом ТАСС заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.
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