Японская балерина попала в русский супермаркет. Увиденное её ошеломило

Японская артистка балета не смогла сдержать удивления при посещении оренбургского супермаркета: "Круто!"Японская артистка балета Марина Сибаяма живёт в России вот уже 10 лет, однако это не помешало ей поразиться ценам на картофель и капусту в сетевом супермаркете в Оренбурге.