Врач Кондрахин допустил повторное заражение ветрянкой при низком иммунитете

Человек может повторно заболеть ветрянкой при низком иммунитете, однако такие случаи крайне редки. Врач-терапевт, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин предупредил, что у взрослых инфекция обычно протекает тяжелее, сообщает NEWS.