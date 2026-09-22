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Врач Кондрахин допустил повторное заражение ветрянкой при низком иммунитете

Врач Кондрахин допустил повторное заражение ветрянкой при низком иммунитете

Человек может повторно заболеть ветрянкой при низком иммунитете, однако такие случаи крайне редки. Врач-терапевт, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин предупредил, что у взрослых инфекция обычно протекает тяжелее, сообщает NEWS.

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