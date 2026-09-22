Врач Кондрахин допустил повторное заражение ветрянкой при низком иммунитете

Человек может повторно заболеть ветрянкой при низком иммунитете, однако такие случаи крайне редки. Врач-терапевт, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин предупредил, что у взрослых инфекция обычно протекает тяжелее, сообщает NEWS.
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