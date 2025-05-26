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Царьград

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Войска России нанесли мощный удар по заводу «Артём», где делали детали для ракет ВСУ. Свежая сводка с фронтов СВО от военкоров

Войска России нанесли мощный удар по заводу «Артём», где делали детали для ракет ВСУ. Свежая сводка с фронтов СВО от военкоров

Ракетные удары были нанесены по всей Украине оружием морского, воздушного и наземного базирования в ответ на атаки по мирным объектам России.

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