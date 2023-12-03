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Китай внедряет беспилотные вертолёты для слежения за морским пространством

Китай внедряет беспилотные вертолёты для слежения за морским пространством

В КНР введена в эксплуатацию первая пара беспилотных морских вертолётов, которые будут базироваться в городе Вэйхай (провинция Шаньдун) на востоке Китая и использоваться для наблюдения за обширной акваторией Жёлтого моря.

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