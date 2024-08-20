США удерживают Лондон от ядерного удара по русским: Главная цель — Одесса

АНГЕЛ АНГЕЛ

А ведь пришло время разобраться с англосаксами и жидомасонами... Тоннель под Ламаншем это для них роскошь и не только. Вот ядерный полигон им подходит куда больше, чем туманный... Ну сами выпрашивают и нарываются, так почему не удовлетворить их просьбу. Что самое главное может тогда и в европе серое вещество в головах политиков и чиновников в правильном направлении заставит задуматься.... Хотя там есть те которые с удовольствием все сделают за Россию сами и своими руками...