Добрый Мир
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Добрый Мир

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США удерживают Лондон от ядерного удара по русским: Главная цель — Одесса

США удерживают Лондон от ядерного удара по русским: Главная цель — Одесса

КОЛЛАЖ ЦАРЬГРАДА Запад далеко не монолитен. Это конгломерат стран, имеющих разные интересы. По факту Британия на Украине воюет с США.

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Комментарии
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АНГЕЛ АНГЕЛ
А ведь пришло время разобраться с англосаксами и жидомасонами... Тоннель под Ламаншем это для них роскошь и не только. Вот ядерный полигон им подходит куда больше, чем туманный... Ну сами выпрашивают и нарываются, так почему не удовлетворить их просьбу. Что самое главное может тогда и в европе серое вещество в головах политиков и чиновников в правильном направлении заставит задуматься.... Хотя там есть те которые с удовольствием все сделают за Россию сами и своими руками...
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