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Мирошник предрек ужесточение мобилизации на Украине

Мирошник предрек ужесточение мобилизации на Украине

www.globallookpress.com/Nazar Furyk/ZUMAPRESS.com Главе киевского режима Владимиру Зеленскому нужен "отмороженный персонаж" на пост министра обороны Украины, который ужесточит мобилизацию в стране, а после возьмет на себя ответственность за это.

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