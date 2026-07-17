www.globallookpress.com/Nazar Furyk/ZUMAPRESS.com Главе киевского режима Владимиру Зеленскому нужен "отмороженный персонаж" на пост министра обороны Украины, который ужесточит мобилизацию в стране, а после возьмет на себя ответственность за это.
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