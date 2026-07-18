В Кировском районе региональной столицы сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии задержали водителя, который едва не сбил пешеходов.
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В Кировском районе региональной столицы сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии задержали водителя, который едва не сбил пешеходов.
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