«Айлендерс» сообщили, что Барзэл и Пелек пропустят от 4 до 6 недель из-за травм. Романов и Райлли выбыли на несколько дней

Клуб обновил информацию о состоянии травмированных игроков. Форвард Мэтью Барзэл (травма верхней части тела) и защитник Адам Пелек (травма верхней части тела; в матче с «Баффало» он ушел со льда после попадания шайбы в лицо) выбыли на срок от 4 до 6 недель.