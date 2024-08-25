Месячные поставки товаров из Индии в Россию выросли до $475 млн

Экспорт индийских товаров в Россию достиг рекордного уровня в июне, составив $475 млн. Об этом свидетельствует пишет РИА Новости со ссылкой на собственный анализ данных министерства торговли и промышленности Индии.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии