Рөстәм Миңнеханов татарстанлыларны Ураза гаете белән котлады

Татарстан Республикасы Рәисе Рөстәм Миңнеханов Ураза бәйрәме белән котлады. «Кадерле татарстанлылар! Хөрмәтле ватандашлар! Сезне чын йөрәктән Рамазан ае тәмамлану һәм Гайдел-фитр – Ураза гаете уңаеннан котлыйм.
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