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Владимирские новости

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«Владимирские львицы» проиграли первый матч в Премьер-лиге УГМК

«Владимирские львицы» проиграли первый матч в Премьер-лиге УГМК

«Владимирские львицы» уступили многократным чемпионам страны УГМК со счетом 84:47 в дебютном матче Премьер-лиги.

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