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"Волга" в Запорожье

"Волга" в Запорожье

В Запорожье на улицах местные подпольщики начали размещать надписи с позывным "Волга" и уже известной частотой 149.

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Комментарии
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Gennadii Korostelev
Чем больше сдадутся, тем меньше наших ребят погибнет
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12 час.
Алина
МЫСЛЯЩИЕ  ЛЮДИ  ИДУТ  НА  ЭТОТ  ШАГ, А ДУРАКИ-НАЦИКИ   ИДУТ В МЯСОРУБКУ.
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12 час.
Владимир Петров
Не только дураки - мешают гестапо, стукачи, заградотряды, минные поля, обстрелы ещё в тылу... Не очень-то сбежишь. Ещё могут повязать кровью солдат - велеть расстрелять пленного или мирного... Или угрожать смертью родных... Масса способов парализовать волю солдата.
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8 час.

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