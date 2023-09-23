В Запорожье на улицах местные подпольщики начали размещать надписи с позывным "Волга" и уже известной частотой 149.
"Волга" в Запорожье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Gennadii Korostelev
Чем больше сдадутся, тем меньше наших ребят погибнет
Ответить
12 час.
Алина
МЫСЛЯЩИЕ ЛЮДИ ИДУТ НА ЭТОТ ШАГ, А ДУРАКИ-НАЦИКИ ИДУТ В МЯСОРУБКУ.
Ответить
12 час.
Владимир Петров
Не только дураки - мешают гестапо, стукачи, заградотряды, минные поля, обстрелы ещё в тылу... Не очень-то сбежишь. Ещё могут повязать кровью солдат - велеть расстрелять пленного или мирного... Или угрожать смертью родных... Масса способов парализовать волю солдата.
Ответить
8 час.
Свежие комментарии