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Путин заявил, что Россия будет подлинно народным государством

Путин заявил, что Россия будет подлинно народным государством

Российское государство либо будет суверенным и самодостаточным, либо его не будет вообще. Это должны помнить все жители страны и наказывать детям.

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Комментарии
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Erl Schweizer
&quot;Путин заявил, что Россия будет подлинно народным государством&quot;. Россия при СССР была народным государством, сегодня это невозможно, если смотреть на мир своими глазами: Нарусова вместо представителя народа Тывы прописалась в СовФеде, разница в доходах народа и олигархов, топ-менеджеров во всех сферах деятельности, включая культуру, до абсурда различен, конкуренция компетенций среди сидельцев Думы и сената на нуле, голоса депутатов и сенаторов куплены несоизмеримой разницей в доходах законодательной и исполнительной власти по отношению к оставшейся, подавляющей части населения. Слишком долго засидевшаяся в должностных креслах власть отдаляется слишком далеко от реальности бытия населения. Весь смысл власти сводится к угождению любых инициатив и констатаций вышестоящих чиновников.
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20 час.
Boris Borisov
А ЗАЧЕМ его сбрасывать ?  Я , вот , например не хочу ! А Вы, если неймётся , подите  сбросьте . Успехов !
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11 час.
ВС
Валерий Соловьев
Ну, если в доле с этим ворьем, то тогда ясно https://social.moscow-post.su/blog/43971864619?utm_referrer=mirtesen.ru
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