Erl Schweizer

"Путин заявил, что Россия будет подлинно народным государством". Россия при СССР была народным государством, сегодня это невозможно, если смотреть на мир своими глазами: Нарусова вместо представителя народа Тывы прописалась в СовФеде, разница в доходах народа и олигархов, топ-менеджеров во всех сферах деятельности, включая культуру, до абсурда различен, конкуренция компетенций среди сидельцев Думы и сената на нуле, голоса депутатов и сенаторов куплены несоизмеримой разницей в доходах законодательной и исполнительной власти по отношению к оставшейся, подавляющей части населения. Слишком долго засидевшаяся в должностных креслах власть отдаляется слишком далеко от реальности бытия населения. Весь смысл власти сводится к угождению любых инициатив и констатаций вышестоящих чиновников.