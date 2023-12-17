Российское государство либо будет суверенным и самодостаточным, либо его не будет вообще. Это должны помнить все жители страны и наказывать детям.
Путин заявил, что Россия будет подлинно народным государством
Комментарии
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Erl Schweizer
"Путин заявил, что Россия будет подлинно народным государством". Россия при СССР была народным государством, сегодня это невозможно, если смотреть на мир своими глазами: Нарусова вместо представителя народа Тывы прописалась в СовФеде, разница в доходах народа и олигархов, топ-менеджеров во всех сферах деятельности, включая культуру, до абсурда различен, конкуренция компетенций среди сидельцев Думы и сената на нуле, голоса депутатов и сенаторов куплены несоизмеримой разницей в доходах законодательной и исполнительной власти по отношению к оставшейся, подавляющей части населения. Слишком долго засидевшаяся в должностных креслах власть отдаляется слишком далеко от реальности бытия населения. Весь смысл власти сводится к угождению любых инициатив и констатаций вышестоящих чиновников.
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20 час.
Boris Borisov
А ЗАЧЕМ его сбрасывать ? Я , вот , например не хочу ! А Вы, если неймётся , подите сбросьте . Успехов !
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11 час.
ВС
Валерий Соловьев
Ну, если в доле с этим ворьем, то тогда ясно https://social.moscow-post.su/blog/43971864619?utm_referrer=mirtesen.ru
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19 мин.
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