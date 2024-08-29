Вулкан Шивелуч на Камчатке выбросил столб пепла высотой 2,5 км

В Камчатском крае над вулканом Шивелуч на высоте до 2,5 км образовался шлейф ресуспендированного пепла, который тянется на 60 км от исполина, сообщили 29 августа в Telegram-канале Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН.
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