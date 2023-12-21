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  • Николай Данилов
    Поживем - увидим. Взболтнули болото, что всплывёт, а что утонет пока непонятно, но воняет сильно.Маршал поражения:...

Общественник оценил выдвижение Путина: «Он приведет нас к победе»

Общественник оценил выдвижение Путина: «Он приведет нас к победе»

МОСКВА, 21 декабря, ФедералПресс. Член Общественной палаты РФ, журналист, кавалер ордена Мужества, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов при общественной палате России Александр Малькевич выразил полное одобрение открытию избирательного штаба Владимира Путина.

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