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США в 2023: Рецессия из-за импортных пошлин Трампа и 5,3% безработица

США в 2023: Рецессия из-за импортных пошлин Трампа и 5,3% безработица

Рецессия угрожает США из-за пошлин на импорт, введенных президентом Трампом. Экономист банка JPMorgan Chase Майкл Фероли прогнозирует сокращение ВВП на 0,3% и рост безработицы до 5,3%.

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