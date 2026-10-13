Ипотека погашена: как снять обременение с недвижимости

После последнего платежа по ипотеке недвижимость еще некоторое время может числиться в залоге у банка.
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