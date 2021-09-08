Для акции «Миллион призов — #Выбираем вместе» в Москве выделили еще одну квартиру

Среди участников онлайн-голосования в Москве будут разыграны 21 квартира По информации председателя Московской торгово-промышленной палаты Владимира Платонова, бизнесмены выделили еще одну квартиру для программы «Миллион призов — #ВыбираемВместе».
Среди участников онлайн-голосования в Москве будут разыграны 21 квартира По информации председателя Московской торгово-промышленной палаты Владимира Платонова, бизнесмены выделили еще одну квартиру для программы «Миллион призов — #ВыбираемВместе».
Свежие комментарии