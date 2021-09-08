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Для акции «Миллион призов — #Выбираем вместе» в Москве выделили еще одну квартиру

Для акции «Миллион призов — #Выбираем вместе» в Москве выделили еще одну квартиру

Среди участников онлайн-голосования в Москве будут разыграны 21 квартира  По информации председателя Московской торгово-промышленной палаты Владимира Платонова, бизнесмены выделили еще одну квартиру  для программы «Миллион призов — #ВыбираемВместе».

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