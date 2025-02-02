Спасатели Ленобласти продолжают следить за подъемом воды в реке Оредеж

С самого утра проводится мониторинг обстановки в населённых пунктах Гатчинского муниципального округа В связи с подъемом воды в реке Оредеж, спасатели Ленобласти, работники правительства области, отвечающие за природные ресурсы, работники администраций и организаций, отвечающих за гидротехнические сооружения, продолжают следить за обстановкой на водоемах региона.