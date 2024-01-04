Россиянам объяснили, зачем Путин подписал указ о приеме в гражданство РФ иностранцев-контрактников

Благодаря указу президента РФ Владимира Путина о приеме в гражданство РФ иностранцев, заключивших контракт о прохождении военной службы, решится проблема с выдачей ветеранов СВО в другие страны, где их ждет наказание.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии