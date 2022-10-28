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ВСК застраховала автопарк "Амурского центра ГЗ и ПБ"

ВСК застраховала автопарк "Амурского центра ГЗ и ПБ"

Страховой Дом ВСК застраховал полисами ОСАГО автопарк Государственного казенного учреждения "Центр обеспечения гражданской защиты и пожарной безопасности Амурской области".

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