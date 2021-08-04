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Буланова, Дайнеко и Зверев раскрыли свои доходы как кандидаты в депутаты Госдумы

В разделе Звездные кандидаты в депутаты Государственной думы — Виктория Дайнеко, Татьяна Буланова и Сергей.

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Inna Kuznetsov
Каким депутатом может быть безголосая исполнительница трех нот Буланова? Таким же, как тупица Роднина или бездарь Пушкина? И не доходы их важны, а полное отсутствие интеллекта, который они заменили - ногами (Роднина), бездарным попискиванием трех нот (Буланова) или беспредельной наглостью (Пушкина)! Такие НЕДОРАЗУМЕНИЯ в Госдуме - настоящая беда!

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