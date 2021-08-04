Буланова, Дайнеко и Зверев раскрыли свои доходы как кандидаты в депутаты Госдумы

FiNE-NEWSПолитикаБуланова, Дайнеко и Зверев раскрыли свои доходы как кандидаты в депутаты ГосдумыВ разделе Звездные кандидаты в депутаты Государственной думы — Виктория Дайнеко, Татьяна Буланова и Сергей.Вернуться к статье1НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьIKInna KuznetsovКаким депутатом может быть безголосая исполнительница трех нот Буланова? Таким же, как тупица Роднина или бездарь Пушкина? И не доходы их важны, а полное отсутствие интеллекта, который они заменили - ногами (Роднина), бездарным попискиванием трех нот (Буланова) или беспредельной наглостью (Пушкина)! Такие НЕДОРАЗУМЕНИЯ в Госдуме - настоящая беда!Комментировать
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