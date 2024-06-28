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Царьград

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Граждан России скоро доведут до точки кипения: "Пакости" чиновников раскрыл Хазин

Граждан России скоро доведут до точки кипения: "Пакости" чиновников раскрыл Хазин

Граждан России скоро доведут до точки кипения, предупредил Михаил Хазин. Он раскрыл "пакости" чиновников, которые, по его мнению, в сумме могут привести к "социальному взрыву" в стране.

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Комментарии
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ИН
Иван Непримиримый
Без СТАЛИНА просто скоро Народный кирдык!
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17 час.
НК
Наталья Котельникова
Какие ж это пакости? Это чего посерьёзнее будет.
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14 час.

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