«Вегас» подписал Акиру Шмида на 2 года с кэпхитом 875 тысяч долларов. У клуба 3 вратаря на односторонних контрактах, не считая Ленера

Ранее «Голден Найтс» получили права на вратаря в обмене с «Нью-Джерси». В прошлом сезоне 24-летний голкипер провел 19 матчей за «Девилс» в НХЛ (89,5% сэйвов, коэффициент надежности 3,15), а также стал вице-чемпионом мира в составе сборной Швейцарии.