МИД КНР: Пекин поддерживает бесперебойные каналы связи с Киевом

КНР сохраняет свободные каналы связи с Украиной, обсуждая с ней важные для обоих государств вопросы. Такое заявление сделала официальный представитель китайского министерства иностранных дел Мао Нин, передает ТАСС.
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