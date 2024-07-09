В России производители стали чаще применять запрещенный «мясной клей»

В России производители мясной и молочной продукции стали чаще использовать запрещенную добавку для увеличения массы продуктов - микробную трансглютаминазу, которая в народе получила название «мясной клей».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии