Андре Драммонд кроссовером «убрал» Чета Холмгрена и набрал легкие два очка

Второй номер драфта-2022 Чет Холмгрен дебютировал в НБА. Центровой «Чикаго» Андре Драммонд в начале второй четверти перехватил у Холмгрена мяч, устремился в быстрый отрыв и «убрал» бигмэна кроссовером под левую руку, после чего набрал два очка лэй-апом.