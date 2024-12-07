ИФНС Свердловской области подвели итоги кампании по уплате имущественных налогов физическими лицами

2 декабря 2024 года – последний день для уплаты имущественных налогов за 2023 год. Заместитель начальника Межрайонной ИФНС России № 32 по Свердловской области Яна Тропникова рассказала о порядке, способах и особенностях оплаты налогов.
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