"Полиция на месте": "душераздирающее" ДТП прямо сейчас в Приморье - видео

"Полиция на месте": "душераздирающее" ДТП прямо сейчас в Приморье - видео

Жители Приморья поделились кадрами "душераздирающего" ДТП, которое прямо сейчас произошло в находке. По словам очевидцев, два легковых автомобиля совершили столкновение с такой силой, что оба вылетели в кювет.

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