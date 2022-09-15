"Полиция на месте": "душераздирающее" ДТП прямо сейчас в Приморье - видео

Жители Приморья поделились кадрами "душераздирающего" ДТП, которое прямо сейчас произошло в находке. По словам очевидцев, два легковых автомобиля совершили столкновение с такой силой, что оба вылетели в кювет.
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