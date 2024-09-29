Из Сармановского района на СВО отправили 2,5 тонны гумпомощи

Из Сармановского района в зону спецоперации отправили 2,5 тонны гуманитарной помощи. В этот раз вместе с грузом в путь отправились глава Новоимянского сельского поселения Рустям Гараев и житель села Кутемели Рустам Арсланов, передает «Татар-информ».