Из Сармановского района на СВО отправили 2,5 тонны гумпомощи

Из Сармановского района в зону спецоперации отправили 2,5 тонны гуманитарной помощи. В этот раз вместе с грузом в путь отправились глава Новоимянского сельского поселения Рустям Гараев и житель села Кутемели Рустам Арсланов, передает «Татар-информ».
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