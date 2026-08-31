Цифровой социализм: Бондаренко и Матвеев расширяют «красный» сегмент Рунета

На встрече с блогерами Геннадий Зюганов настаивал на смене социально-экономического курса Сергей Аксёнов На фото: лидер КПРФ Геннадий Зюганов (Фото: Сергей Булкин/ТАСС) «Особенно важно услышать молодёжь — тех, кому предстоит жить, работать, создавать семьи и развивать Россию в ближайшие десятилетия», — заявил лидер КПРФ Геннадий Зюганов перед встречей с молодыми людьми и представителями блогосферы, состоявшейся 27 августа.