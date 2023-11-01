ЕС намерен потратить на «управление границами» в Центральной Азии более €21 млн

Евросоюз планирует профинансировать целый ряд проектов в республиках Центральной Азии, связанных с миграционными вопросами и экономическим развитием «с упором на права человека, гендерное равенство и поддержку уязвимых групп», выяснил RT.
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