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Русская Семёрка

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Почему министр МВД Щёлоков не смог «уничтожить» Горбачёва

История советского закулисья полна сюжетов, достойных пера Макиавелли. Один из них — противостояние между всесильным министром внутренних дел Николаем Щёлоковым и молодым ставропольским партийным функционером Михаилом Горбачёвым.

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