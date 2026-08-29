Почему министр МВД Щёлоков не смог «уничтожить» Горбачёва

История советского закулисья полна сюжетов, достойных пера Макиавелли. Один из них — противостояние между всесильным министром внутренних дел Николаем Щёлоковым и молодым ставропольским партийным функционером Михаилом Горбачёвым.
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