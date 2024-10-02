«Динамо» о смерти Добрынина: «Спасибо за прекрасное творчество – ваши песни навсегда с нами! Мы будем помнить»

Композитор умер 1 октября. «Все, что в жизни есть у меня – это ты, «Динамо»! Это моя судьба!» Ушел из жизни автор данной цитаты, по совместительству болельщик московского «Динамо», народный артист России и просто хороший человек – Вячеслав Григорьевич Добрынин.