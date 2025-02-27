SHOT: в Подмосковье обнаружен тайный замок Якубовича за 1 млрд рублей

Журналисты обнаружили тайный замок телеведущего капитал-шоу «Поле чудес» Леонида Якубовича стоимостью 1 млрд рублей в подмосковной деревне Веледниково, он находится на участке в 30 соток, пишет Telegram-канал Shot.
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