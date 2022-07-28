«Аталанта» о запросе по Миранчуку от «Торино»: «Это неправда, мы не обсуждали ничего такого»

В «Аталанте» опровергли информацию о намерении «Торино» подписать Алексея Миранчука. – «Торино» сделал запрос по Миранчуку? – Нет, это неправда, мы не обсуждали ничего такого, и я ничего не знаю о том, будет ли такой запрос в будущем, – заявил спортивный директор бергамасков Тони Д’Амико.
Популярные статьи
- Юлия Ступак: «Тем, кто шлет мне гневные сообщения, говоря, что мы больше никогда не сможем выступать на международной арене – тройная порция любви»
- В «Вест Хэм» перешел лучший бомбардир «Сассуоло» Скамакка. Он забил 16 голов в прошлом сезоне Серии А
- Валиева о керлинге: «Самым сложным было просто не упасть»
Свежие комментарии