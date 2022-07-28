Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Валерий Шаронов
    поздравляю. успехов тебе в спорте и дальнейшей работе.Евгения Медведева...
  • Зоя Иманбаева
    обменять на сидящего в тюрьме США БУТАХэмилтон об арест...
  • Сергей Роднов
    Правильно будет воспитывать молодых спортсменов не стремится в Думу , а то некоторые сидят с сонными глазами в Думе д...Тарасова об избра...

«Аталанта» о запросе по Миранчуку от «Торино»: «Это неправда, мы не обсуждали ничего такого»

В «Аталанте» опровергли информацию о намерении «Торино» подписать Алексея Миранчука. – «Торино» сделал запрос по Миранчуку? – Нет, это неправда, мы не обсуждали ничего такого, и я ничего не знаю о том, будет ли такой запрос в будущем, – заявил спортивный директор бергамасков Тони Д’Амико.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх