Госдума разрабатывает законопроект, который запретит пропаганду квадробики

Об этом сообщила зампредседателя думского комитета по просвещению Яна Лантратова. «Наказывать надо тех, кто делает это движение популярным, привлекательным», — заявила она, уточнив, что считает детей, которые интересуются квадробикой, жертвами пропагандыГосударственная дума начала разработку законопроекта о запрете пропаганды «деструктивной идеологии, в том числе квадроберства».