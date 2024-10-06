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Госдума разрабатывает законопроект, который запретит пропаганду квадробики

Госдума разрабатывает законопроект, который запретит пропаганду квадробики

Об этом сообщила зампредседателя думского комитета по просвещению Яна Лантратова. «Наказывать надо тех, кто делает это движение популярным, привлекательным», — заявила она, уточнив, что считает детей, которые интересуются квадробикой, жертвами пропагандыГосударственная дума начала разработку законопроекта о запрете пропаганды «деструктивной идеологии, в том числе квадроберства».

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