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Царьград

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Евкуров укрепляет сотрудничество России и ЦАР в оборонной и экономической сферах

Евкуров укрепляет сотрудничество России и ЦАР в оборонной и экономической сферах

Замминистра обороны России Юнус-Бек Евкуров посетил Центральноафриканскую Республику, где обсудил с президентом Туадерой продолжение поддержки в области безопасности, а также договорился о расширении сотрудничества в оборонной и экономической сферах.

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