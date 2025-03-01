Евкуров укрепляет сотрудничество России и ЦАР в оборонной и экономической сферах

Замминистра обороны России Юнус-Бек Евкуров посетил Центральноафриканскую Республику, где обсудил с президентом Туадерой продолжение поддержки в области безопасности, а также договорился о расширении сотрудничества в оборонной и экономической сферах.
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