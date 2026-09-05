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Песков: переговорщики не везут новые идеи по урегулированию конфликта на Украине

Песков: переговорщики не везут новые идеи по урегулированию конфликта на Украине

РИА Новости/Александр Щербак Речи о новых идеях по урегулированию украинского конфликта пока нет. Об этом 5 сентября сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков.

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