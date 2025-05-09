Овечкин вышел на 83-е место по числу матчей в истории Кубка Стэнли

Российский нападающий и капитан "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин вышел на 83-е место по количеству матчей в Кубке Стэнли после второго матча второго раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с "Каролины Харрикейнз".