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Космический аппарат SOHO запечатлел комету C/2023 A3 во время мощной солнечной вспышки

Космический аппарат SOHO запечатлел комету C/2023 A3 во время мощной солнечной вспышки

Вытянутая белая линия справа от центра кадра — комета C/2023 A3, слева от центра кадра можно увидеть яркий белый шар — планета Меркурий / © ESA / NASA / SOHO Космический аппарат для наблюдения за Солнцем — обсерватория SOHO (Solar and Heliospheric Observatory), которая собирает данные об активности нашего светила — следила за солнечной вспышкой, когда неожиданно в кадре появился яркий светлый объект.

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